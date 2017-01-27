Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bakımsızlık sebebiyle ölüm tehlikesi yaşayan 100 küçükbaş hayvan inceleme altına alındı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri koyun yetiştiricisine, besi yapılan ortamın iyileştirilmesi için 10 günlük süre verdi. Hayvanların yetiştirildiği bataklığa gelen havyan hakları savunucusu Semih İğdigül ile beraberindeki veteriner hekimler, koyunları kontrol ederek, yaşananlara tepki gösterdi.

Bataklıkta yetiştirilmeye çalışılan ancak hastalıklar ve bakımsızlıktan neredeyse bir deri bir kemik kalan küçükbaş hayvanlara yemeleri için sadece turunçgil verildiği ortaya çıktı. İhbar üzerine Erdemli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.



Bu sırada, hayvanların yetiştirildiği bataklığa gelen havyan hakları savunucusu Semih İğdigül ile beraberindeki veteriner hekim Mehmet Önem, hayvanlar üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonunda çoğunluğu koyun küçükbaş hayvanların derhal yerlerinin değiştirilerek, bakım ve tedavilerinin yapılması gerektiği belirtildi.

Veteriner hekim Mehmet Önem, "Gördüğümüz manzara hiç hoş değil, hayvanlarda da beslenme bozukluğu var. Ortam çok kötü, şartlar çok kötü" dedi.



"Bir veteriner hekim olarak ne yapacağımı ben de şaşırmış durumdayım" diyen Önem, "Böyle bir yerin varlığından bizim de geç haberimizin olması hoş değil. Bu aşamadan sonra hayvanların sahibini bulacağız, gerekli uyarıları yapacağız. Eğer bizim yapmamız gereken, bizden istenilen bir şey varsa kendisine yardımcı olacağız. Bu şekilde devam edilmesi hem yetiştirici açısından hem de hayvanlar açısından bir eziyet. Kansızlık başlamış, beslenme bozuk, oturduğu yerden kalkamayan hayvanlar var. Birkaç veteriner arkadaşla birlikte genel bakıma ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

Gördüğü manzarayla şok yaşadığını anlatan havyan hakları savunucusu Semih İğdigül ise, "Neredeyse hayvanlar ayağa bile kalkamıyor. Bunların bir an önce kurtarılıp, sağlıklı ortamda veteriner hekimlerimiz kontrolünde tedavileri yapılıp bakımlarının yapılması lazım. Buranın derhal kapatılmasını talep ediyoruz. Başka çare de yok" diye konuştu.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Erdemli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ise konuyla ilgili inceleme başlattı. Yetiştiriciye ortamın iyileştirilmesi ve hayvanlara bakımının yapılması için 10 günlük süre verildiği öğrenildi.