Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı ile Yeşilay tarafından “Dumansız hava sahası” ihlallerinin yetkililere anında bildirilmesini sağlayan “Yeşil Dedektör” isimli akıllı telefon uygulaması geliştirildi. Yeni uygulamayı tanıtan Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Şimdi kapalı mekânda sigara içildiğinde ne yapıyorsunuz ‘Alo 184’ü arayıp, ‘Şurada sigara içiliyor’ diyorsunuz. Alo 184, oraya en yakın denetleyiciye haber veriyor. Denetleyici de hemen oraya geçiyor. Buna rağmen iş istediğimiz gibi yürümüyor. Bunun yerine şimdi ‘Yeşil Dedektör’ uygulamasına girdiğiniz zaman bu bizim sistemimizde konum da bildiren bir uyarı hâline dönüşüyor. Doğrudan oraya gideceğiz. Burada vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Vatandaşlarımız ‘İçiliyor, ben de sesimi çıkarmayayım’ demeyecek, şikâyet edecek” diye konuştu. Son dönemde sigara kullanım oranlarının tekrar artmaya başladığına dikkati çeken Akdağ “Sigara içme oranları 2008 ile 2012 yılı arasında yüzde 31’lerden yüzde 26-27’lere geriledi ama şu anda yine yüzde 30’un üzerine çıktı. Gevşeme oldu. Kapalı mekânlarda sigara içilmesi hususunda gevşeme var, yeni birtakım tedbirler almak lazım” dedi. “Dumansız hava sahası”nın kapsamının genişletilmesi ve düz paket uygulamasına geçilmesinin de aralarında olduğu birtakım çalışmaları tamamladıklarını bildiren Akdağ, bu çalışmalarla ilgili kanuni düzenlemenin anayasa referandumundan sonra Meclis’e getirileceğini söyledi.