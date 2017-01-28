Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalması, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 3

Bursa: Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri hafif kar yağışlı 2

İzmir: Az bulutlu ve açık 6

Adana: Parçalı ve az bulutlu 10

Antalya: Az bulutlu ve açık 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -9

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -1