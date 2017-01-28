Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışlarının genellikle kısa aralıklarla görüldüğü Samsun'da, üç gündür kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinde de devam eden kar yağışının Salı gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Üç gündür devam eden kar yağışının tadını çıkarak vatandaşlar ise karı 'rahmet' olarak nitelendiriyor. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün akşam geç saatlere kadar kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde tekrar başlaması tahmin edilen kar yağışının Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan bir diğer açıklamada ise Salı gününe kadar sıcaklıkların en fazla 3-5 dereceye olacağı bildirildi.