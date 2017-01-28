Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan birinci tünel mevkii ile karayolunan 4 ayrı noktaya çığ indi. Çığın indiği esnada şans eseri kimsenin yoldan geçmemesi büyük bir facia önlendi. Hakkari ve Van istikametinde gelen yolcular ise bir süre yolun trafiğe açılmasını beklediler. Durumun Karayolları 114. Şube Şefliğine bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri yolu 1 saatlik bir çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açtığı belirtildi. Yolda kalan vatandaşlar ise çığ yığınlarını ve yolda mahsur kalan yolcuları çektiler.