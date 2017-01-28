İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 2 grubu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Suriye ve Pakistan uyruklu 86 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde 86 yabancı uyruklu yakalandı
28.01.2017 - 11:14 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 86 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : kaçak,mülteci,haberler,
442032 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442032.aspx
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