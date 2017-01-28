İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 2 grubu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Suriye ve Pakistan uyruklu 86 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.