Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 10.45 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahalllesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile 2202 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden yolcularını alan Hasan Deveci (28) idaresindeki 07 AB 0644 plakalı yolcu minibüsü Düden Şelalesi’ne doğru yola çıktı. Yol yapım çalışmaları nedeniyle bazı bölümleri trafiğe kapalı olan Teomanpaşa Mahallesi 2202 Sokak boyunca ilerleyen Deveci, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki kavşaktan geçtiği sırada, trafiğe kapalı alandan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Şahin Kısa (22) idaresindeki 27 NM 239 plakalı motosikletle çarpıştı. Şoför son anda frene bastı ancak motosiklet, ön tamponunun altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Yaralıya battaniye

Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis kaza alanında güvenlik önlemi alırken, yerde yatan yaralının üzerine vatandaşlar tarafından battaniye örtüldü. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kısa, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcular ise başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



3 yıllık minibüs şoförü Hasan Deveci, "Düden Şelalesi’ne doğru gidiyordum. 40-50 kilometre hızım vardı. Motosikletli trafiğe kapalı ters yönden hızlı bir şekilde geldi, sağına soluna bakmadı. Frene basmamla bana vurması bir oldu" dedi.