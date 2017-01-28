Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Alkoyun köyünde doğum sancıları başlayan 24 yaşındaki Ayfer Çelik'in yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemedi.

Durumun haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleriyle yola çıktı.

Sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların 35. kilometreden sonra ilerleyememesi üzerine kalan yolu yürüyerek gitmeye karar verdi. Zor şartlara rağmen köye ulaşan ekipler, Çelik'e ilk müdahaleyi yaptı.

Bu arada, karla mücadele ekipleri de destek için gelen kepçe yardımıyla köy yolunu ulaşıma açtı.

Çelik, ambulansa bindirilerek Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine getirildi.

112 Ambulans Servisi Başhekimi Mahmut Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşinci gebeliğini yaşayan hastaya ulaşmak için yola çıktıklarını belirtti.

Hasta yakınıyla irtibata geçerek durumu hakkında bilgi aldıklarını anlatan Konyar, tüm zorluklara ve yüksek kar örtüsüne rağmen yürüyerek hastaya ulaştıklarını ve evinde ilk müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Konyar, "Çok şükür hastamızı ve karnındaki çocuğu sağlıklı şekilde Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine teslim ettik. 6 saatlik bir çabayla UMKE ve 112 ekibiyle sahada çalıştık. Ayrıca bu çalışmada bize yardımcı olan İl Özel İdaresine ve AFAD'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Görevdeyiz, beklemedeyiz." diye konuştu.

Ayfer çelik'in eşi Aydın Çelik ise gece 03.00'te eşinin doğum sancılarının başladığını kaydederek, "Biz de 112'yi aradık. Köye kadar geldiler. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.