Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belören Beldesi Merkez Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Feride (80), Onur (14) ve Ali Özdemir (10) zehirlendi. Feride Özdemir'in uyanmaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Feride Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Onur Özdemir ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Ali Özdemir ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.