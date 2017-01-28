Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Esen köyünde, Kenan Yalçın'a ait evde mutfak tüpü patlaması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Etkili olan kar nedeniyle yolları kapanan köye ulaşım için İlçe Özel İdaresi ekipleri, itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri yola çıktı. Özel idareye ait iş makinelerinin yaklaşık 2 saat süren karla mücadele çalışmalarının ardından, itfaiye ve ambulanslar yolda kalınca jandarma ekipleri 112 acil servis ekibini alarak köye ulaştı. İkisi bebek 10 kişinin bulunduğu evde patlamanın etkisiyle yaralanan 3 kişiye 112 acil ekiplerince müdahale edildi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Ev çökme ihtimaline karşı boşaltıldı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar meydana gelen 3 yaralı, Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.