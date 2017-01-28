Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 26 ocak 2017 tarihinde merkez Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde ikamet eden H.Ç., dini nikahlı eşi K.Ö.’yü bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karıştığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise “Olayın polise intikal ettirilmesi sonrası polis, geniş detaylı bir çalışma başlattı. Olay günü akşam saatlerin H.Ç., İpekyolu Caddesi üzerinde devriye görevi ifa eden polis ekiplerinin yanına giderek, “ben eşimi bıçakla öldürdüm” demesi üzerine gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili H.Ç. ile K.Ö., yaklaşık 3 ay önce dini nikahlı olarak evlendikleri, resmi nikahları bulunmadığı, şüpheli şahsın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve tedavi gördüğü tespit edildi. Şüpheli H.Ç.’nin alınan beyanında ise, “eşi ile arasının bozuk olduğunu, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu sebeple olay günü eşini ağabeyinin ikametinden alarak kendi evlerine götürdüğün, eşinin önce boğazını sıktığını, ardından da bıçakladığını” sonrada ikametinden ayrıldığını beyan etti. Gözaltına alınan H.Ç., hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.