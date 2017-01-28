29 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Ataşehir bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle saat 11.00’den itibaren Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.
İstanbullular yarın bu yollara dikkat!
28.01.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Etiketler : Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif,
442084 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442084.aspx
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