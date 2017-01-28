Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde çok sayıda mermi ve ruhsatsız tabanca bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, baklava imalatı yapılan iş yerinde yaptıkları aramada, un çuvalları ve yağ tenekelerine gizlenmiş 800 adet tabanca mermisi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi E.E. gözaltına alındı.