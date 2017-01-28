Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Eminönü’nde geçtiğimiz Çarşamba günü Fatma K. isimli kadın, 40 günlük bebeğini denize atmıştı. Fatma K.’nın polise teslim olup suçunu itiraf etmesinin ardından, deniz polisine bağlı ekipler bebeğin denize atıldığı noktada arama çalışmasına başlamıştı. Tuğçe bebeği arama çalışmaları 4. gününde de devam etti. Yaklaşık 2 saat süren aramalar sonucunda Tuğçe bebek bulunamadı. Çalışmalar boyunca arama yapılan bölgede deniz trafiği kısmi olarak durduruldu.