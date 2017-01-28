Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak'ta yaşayan Necati Özdemir (55), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendisinden haber alamayan yakınları geldikleri evde Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince soba gazından zehirlendiği belirlenen Özdemir'in cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bilecik'te soba gazından 1 kişi öldü
28.01.2017 - 18:25 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : soba gazı,haberleri,Bilecik,
442150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442150.aspx
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