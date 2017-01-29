Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı Küçük Yusuf köyünde yaşayan Ömer ve Ayşe Ulçay çiftinin 4 aylık bebekleri Ömer Halis Demir, solunum güçlüğü nedeniyle rahatsızlandı. Aile 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerinin bölgeye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun tipi ve kar yağışına rağmen yol açma çalışması başlattı.

YOLDA ZOR ANLAR YAŞANDI

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 30 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor şartlar altında açan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda ekipler zor anlar yaşadı.

Ailenin yakınları, Ömer Halis Demir bebeği battaniyeye sararak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ambulansa getirdi.

İLK MÜDAHALE KÖYDE YAPILDI

Zor koşullardaki çalışmanın ardından sağlık ekipleri, Ömer Halis Demir bebeğe ilk müdahaleyi köyde yaptı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de ambulansa eşlik ettiği operasyonda, Ömer Halis Demir Ulçay, 6 saat sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kars İl Özel İdaresi Merkez Ekip Şefi Murat Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yoğun şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle aralıksız olarak köy yollarında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalarda önceliklerinin hasta kurtarma olduğunu vurgulayan Şeker, "Gördüğünüz gibi Küçük Yusuf köyündeyiz. Burada tipi ve esinti var, hastayı almaya geldik." dedi.

Şeker, zorlu şartlardan dolayı vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız yanlış ihbarlarda bulunmasınlar, zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar. İl Özel İdaresi ekipleri olarak gece gündüz yollardayız, sabaha kadar çalışmalarımız sürecektir. Kar kestiği zaman da en kısa zamanda tüm yollarımızı açmaya çalışacağız. Biz yolları açıyoruz, dönüşte tipi tekrar yolları kapatıyor."

Köy sakinlerinden Talip Uluç, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapalı olduğunu ifade ederek, "Köy yolumuz kaç gündür kapalı. Hastamız var. Devlet şu anda yollarımızı açıyor. Ambulans hastayı almak için burada. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor, köy içerisinde tipi nedeniyle 1 saate ancak eve varırlar. Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ömer Halis Demir Ulçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak, darbenin başarıya ulaşmasını engelleyen demokrasi kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı, 15 Temmuz'dan sonra doğan Ayşe ve Ömer Ulçay çiftinin bebeğine verilmişti.