Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

. Kar yağışının Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak, batı bölgelerde gündüz 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 0

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu 5

İzmir: Az bulutlu ve açık 9

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu ve açık 12

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 2