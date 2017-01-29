Başkentte bir otelde yapılan sünnet düğününde  davetlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde  gerçekleştirilen sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlemeyen 2 saldırgan  davetlilerin üzerine ateş açtı. Silahlı saldırıda göğsünden vurulan Celal A. ile Soner Y. olay yerinde  yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Erman A. ve Serkan T, 112 Acil Servis ekiplerince  Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.