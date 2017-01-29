Başkentte bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlemeyen 2 saldırgan davetlilerin üzerine ateş açtı. Silahlı saldırıda göğsünden vurulan Celal A. ile Soner Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Erman A. ve Serkan T, 112 Acil Servis ekiplerince Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara'da sünnet düğününde dehşet, ölü ve yaralılar var
29.01.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
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