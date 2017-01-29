Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye Güven-Huzur Operasyonu 2" kapsamında, dün gece iki aşamalı olarak; Zonguldak İl genelinde uygulama gerçekleştirildi. 177 emniyet personelinin katıldığı uygulamada 14 noktada yol uygulaması, 18 noktada umuma açık yer uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 3 bin 724 kişi sorgulandı. 604 araç kontrol edilirken 137 işyeri de denetlendi. Trafikçe 11 araç sürücüsüne 7 bin 974 TL cezai işlem uygulandı. Aranan 3 şahıs da yakalandı. Uygulamada 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 ruhsatsız işyeri tespit tespit edilip gerekli işlemler yapıldı. Tüm operasyon KGYS kameraları ve internet üzerinden 3G ile izlenerek yönetildi, sorgular için mobil cihazlar kullanılarak anlık geri dönüş alındı.
Emniyetten huzur uygulaması
29.01.2017 - 11:01 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde il genelinde huzur uygulaması yaptı.
Etiketler : Zonguldak,
442294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442294.aspx
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