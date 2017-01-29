Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bu kapsamda Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit mevkiinde yol açma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir iş makinesi çığın altında kaldı. AFAD ekipleri ve askerlerin katılımıyla uzun süren çalışmaların ardından iş makinesine ulaşıldı. Ekipler, yaralı halde buldukları iş makinesi operatörü Ferit Kaçar'ı ambulansa alarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar da, yaralı personeli hastanede ziyaret ederek doktorlarından bilgi aldı. Yaralının akrabaları ile de görüşüp ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Yaşar, “Ekiplerimiz fedakarca çalışıyorlar. Yoğun kar yağışı, çalışmaları da zorlaştırıyor. Yaralı arkadaşımıza acil şifalar diliyorum. Hastane Başhekimi Ümit Haluk İlikler ile de görüştüm. Gereken tedavinin devam ettiği ve müdahalenin erken yapıldığını öğrendim. Tüm kurtarma çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı da Genel Sekreter Yaşar'a eşlik ederek, gelişmeler hakkında bilgi verdi.