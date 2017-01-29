Hanife Saç (42) adlı kadın 2 gün önce kayıplara karıştı. Yeşil gözlü, sarı saçlı ve kaybolduğunda üstünde gri hırka bulunan Saç'ı görenlerin 155 polis hattına bildirmeleri bekleniyor.
42 yaşındaki kadından iki gündür haber alınamıyor
29.01.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 42 yaşındaki Hanife Saç'tan iki gündür haber alınamıyor.
Etiketler : bursa,kayıp,kadın,
442317 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442317.aspx
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