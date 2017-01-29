Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Atabek Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (65) ve Fatma Köroğlu (62) çifti, gece sobaya kömür atıp uykuya daldı. Sabah halsiz bir şekilde uyanan Mehmet Köroğlu, zehirlendiğini anlayarak köyde oturan oğlu Ali’yi arayıp yardım istedi. Ali Köroğlu da sağlık ekiplerini arayarak, annesi ve babasının yaşadığı adresi verdi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri çifti baygın halde buldu. İlk müdahalesi yapılan çift, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Gazdan zehirlenen Mehmet Köroğlu hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, Fatma Köroğlu ise özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan Fatma Köroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaydeden kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Gazdan zehirlenen çiftin 5 çocuğu bulunduğu ve çocuklarından ayrı yaşadığı öğrenildi.