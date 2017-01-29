Edinilen bilgilere göre Acıgöl’den Nevşehir’e gelmekte olan 34 KP 0433 plakalı bir araç Nevşehir terminal kavşağında polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç içerisinde bulunan Selçuk S.ve Mahmut Ü.isimli şahısların araçarının içerisinde yapılan aramalar sonrasında 35.88 gram metamfetamin, 2.43 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrasında Mahmut Ü.isimli şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
29.01.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 35.88 gram metamfetamin ve 2,43 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler : nevşehir,uyuşturucu,
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