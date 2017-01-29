Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan Salih Ekinci (43), merdivenle binanın çatısına çıkmaya çalışırken düştü. İş yeri çalışanları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ekinci, 48 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Ekinci'nin cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. İki çocuk babası Ekinci'nin fazla kiloları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.