Ali Töre (62) idaresindeki 26 PT 438 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi'nde buzlanma nedeniyle dere yatağına devrildi. Araçta sıkışan sürücü ile çocukları Ahmet (27) ve Erdem Töre (32), itfaiye ekiplerince çıkarılarak Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmir'de otomobil dere yatağına devrildi, yaralılar var
29.01.2017 - 14:36 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
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442337 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442337.aspx
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