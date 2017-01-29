Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Töre (62) idaresindeki 26 PT 438 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi'nde buzlanma nedeniyle dere yatağına devrildi. Araçta sıkışan sürücü ile çocukları Ahmet (27) ve Erdem Töre (32), itfaiye ekiplerince çıkarılarak Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.