Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kaş'a gitmekte olan bir otobüsten şüphelenen Demre Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürses Mahallesi'nde otobüsü durdurdu. Yapılan aramalarda 8’i çocuk, 2’si kadın 15 Suriyeli, 3 Pakistanlı, bir Sri Lankalı olmak üzere toplam 19 göçmen ile bu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalışan 4 organizatör yakalandı. Otobüste ve üstlerinde can yelekleri de bulunan göçmenler ile 4 organizatör, gözaltına alınarak Demre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 15 Suriyeli göçmenin kimlik kontrollerinin adından Antalya'ya, oradan da toplama merkezlerinden birine gönderileceği belirtildi. Diğer yabancı uyruklu 4 kaçak göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya gönderildiği öğrenildi. Organizatörlerden A.G. (41), A.I. (41), A.K. (45) ve 16 yaşındaki M.I. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da 19 kaçak ile 4 organizatör yakalandı
29.01.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 19 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.
Etiketler : Antalya,kaçak,göçmen,haberler,
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