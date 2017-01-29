Yurt geneli ile eş zamanlı olarak Rize’de polis tarafından huzur operasyonu gerçekleştirildi. İlin giriş çıkış noktaları, eğlence ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen aramalarda bin 191 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet bu tabancalara ait mermi ele geçirildi. 236 araç kontrol edildi, 2 araç trafikten men edildi. 3 araca ise toplam 4 bin 302 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 32 iş yerinde arama yapıldı. İş yerlerinde yapılan kontrollerde 1 iş yerine ruhsat sahibinin işbaşında bulunmaması, 1 iş yerine kumar oynatmak, 5 iş yerine ise 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında idari işlem yapıldı.
Rize'de 300 polisle operasyon!
29.01.2017 - 15:02 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’de 300 polis memuru ile gerçekleştirilen huzur operasyonunda; 236 araç ve 32 iş yeri arandı, bin 191 kişi sorgulandı.
Etiketler : rize,polis,huzur operasyonu,
442344 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442344.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER