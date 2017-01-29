Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt geneli ile eş zamanlı olarak Rize’de polis tarafından huzur operasyonu gerçekleştirildi. İlin giriş çıkış noktaları, eğlence ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen aramalarda bin 191 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet bu tabancalara ait mermi ele geçirildi. 236 araç kontrol edildi, 2 araç trafikten men edildi. 3 araca ise toplam 4 bin 302 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 32 iş yerinde arama yapıldı. İş yerlerinde yapılan kontrollerde 1 iş yerine ruhsat sahibinin işbaşında bulunmaması, 1 iş yerine kumar oynatmak, 5 iş yerine ise 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında idari işlem yapıldı.