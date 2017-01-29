Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Antalya'nın Elmalı ilçesi Sanayi Sitesi bölgesinde taş ocağında önceki gün meydana geldi. 26 yaşındaki Muhammet Akyaya, taş kırma paletine sıkışan bir taşı almak için hamle yaptı. Bu sırada kıyafetini makineye kaptıran Akkaya, makinenin çekimiyle kolunu da kaptırdı. Kolu ezilen Akkaya’nın iç organları da zarar gördü. Ocakta çalışan diğer işçiler olayı fark ederek makineyi durdurdu. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada 2 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Akkaya, hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna gönderilen Akkaya’nın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.