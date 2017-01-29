Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Geyve ilçesinde sağlık çalışanı E.C., Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt Köprüsü üzerinden Sakarya Nehri'ne atlarak intihar girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşlar hemen nehre atlayarak şahsı nehirden çıkardı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edilen E.C., ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.