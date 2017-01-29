Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Geyve ilçesinde sağlık çalışanı E.C., Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt Köprüsü üzerinden Sakarya Nehri'ne atlarak intihar girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşlar hemen nehre atlayarak şahsı nehirden çıkardı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edilen E.C., ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Sakarya Nehri'ne atlayarak intihara kalkışan adamı kurtardılar
29.01.2017 - 16:46 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kurtarılarak tedavi altına alındı.
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