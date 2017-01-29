Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'in Pervari ilçesinde 17 yaşındaki genç, babasına ait av tüfeğini temizlerken kazara kendisini ve kardeşini yaraladı. Alınan bilgiye göre, Karabayir Köyü'nün Tuzcular mezrasında ikamet eden Cengiz G. (17), evde babasına ait av tüfeğini temizlerken, kazayla silah ateş aldı. Duvardan seken saçmalardan dolayı Cengiz G. ile yanında bulunan kardeşi Kamuran G. (6) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz ve Kamuran G., buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı Cengiz G'nin hayat tehlikesi bulunurken, kardeşi Kamuran'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.