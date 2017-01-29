Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eleşkirt ilçesinde rahatsızlanan kadın, yolun kapalı olması yüzünden bir süre eşekli kızakla taşınıp ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kayayolu köyünde yaşayan ve eklem romatizması rahatsızlığı bulunan Sevgi Çoban (45) ağrılarının atması üzerine hastaneye gitmek için 112 Komuta Kontrol Merkezini arayarak yardım istedi. Köye giden ambulanstaki sağlık ekibi, kar sebebiyle yolun kapalı olması yüzünden Çoban'ın evine ulaşamadı. Bunun üzerine hasta, eşeğe bağlanan bir kızak ile ambulansa kadar taşındı. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan Çoban, Eleşkirt Devlet Hastanesine götürüldü. Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.