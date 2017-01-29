Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ARAÇ DURMADI, POLİS DURUMU MERKEZE BİLDİRDİ

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri hafif ticari bir kamyonetten şüphelendi. 2 kişinin bulunduğu 68 KE 302 plakalı araca 'dur' ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Aracın durmaması üzerine aracı takip eden polis ekipleri durumu merkeze bildirdi.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE DURDRULDULAR

Bunun üzerine emniyet alarma geçerek aracın peşine düştü. Şehir merkezi ve mahallelerde yaşanan nefes kesen kovalamacanın bazı anları kameralara da yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, Aksaray Polis Merkezi önünde durduruldu.

EHLİYETSİZ OLDUKLARI İÇİN KAÇMIŞLAR

Polis ekipleri, güvenlik için araç içerisindeki Afganistan uyruklu sürücü Vahidullah Özbek (22) ve Rahmedullah Ayveri (26) isimli 2 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheliler kelepçelendikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araçta geniş çaplı arama yapıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, şüphelilerin yapılan sorgusunda ehliyetsiz oldukları için kaçtıkları tespit edildi. Araç sürücüsü Özbek'in, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülürken, ehliyetinin olmadığını ve bu nedenle kaçtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.