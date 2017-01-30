Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ-Keşan karayolunda, Feriha Bakır (55) yönetimindeki 59 KP 856 plakalı otomobil ile Mustafa Akgün'ün (35) kullandığı 16 AEU 50 plakalı otomobil, Ahievren Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ve Akgün ile aynı araçtaki Mediha Sarıkurt (38) yaralandı.



Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bakır, buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kaza nedeniyle Tekirdağ-Keşan karayolu bir süre trafiğe kapandı.