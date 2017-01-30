Tekirdağ-Keşan karayolunda, Feriha Bakır (55) yönetimindeki 59 KP 856 plakalı otomobil ile Mustafa Akgün'ün (35) kullandığı 16 AEU 50 plakalı otomobil, Ahievren Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ve Akgün ile aynı araçtaki Mediha Sarıkurt (38) yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Bakır, buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Tekirdağ-Keşan karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
30.01.2017 - 00:23 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 00:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ-Keşan karayolunda, Feriha Bakır (55) yönetimindeki 59 KP 856 plakalı otomobil ile Mustafa Akgün'ün (35) kullandığı 16 AEU 50 plakalı otomobil, Ahievren Mahallesi'nde çarpıştı.
Etiketler : tekirdağ,trafik kazası,keşan,
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