Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde etkili olan kar yağışı devam ederken bu yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra bölgede etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Ancak yarın akşamdan itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinin Kafkaslar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlarının 01 Şubat Çarşamba gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.



Kar yüksekliğinin kıyı kesimlerde 20-50 cm, bölgenin hemen iç kesimlerinde ise 50-100 cm yüksekliğe erişmesi tahmin edilmektedir.

Vatandaşlar buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı