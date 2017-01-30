Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kadifekale Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda 7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı telefonla arayan eski nişanlısı 37 yaşındaki Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi. Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı.



ÖNCE ESKİ NİŞANLISINI SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına, sonra da kendi kafasına ateş ederek öldürdü. Günay, olay yerinde Çatal ise kaldırıldığı hastanede öldü.



TABUTUNA GELİN DUVAĞI ÖRTÜLDÜ

Emine Çatal'ın cansız bedeni bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce baba ocağına getirildi. Burada yakınlarından helallik alanıp dua edildi. Ardından cenazesi Karasamsun Merkez Camisi'ne getirildi. Tabutunda gelin duvağı örtülen Emine Çatal'ın babası İsmet ve annesi Ayşe Çatal taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Emine Çatal'ın cenazesi, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kalkanca Mezarlığı'nda toprağa verildi.