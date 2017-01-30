Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siyah bir otomobilin sürücüsü yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte tehlike saçarak hızla devam eden araç önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan iki araç, metrobüs bariyerlerine çaparken, olaya sebebiyet veren sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ve zincirleme kazaya neden olan sürücünün kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.