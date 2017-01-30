Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Ankara’dan Kayseri istikametine seyretmekte olan 19 UT 044 plakalı otomobil sürücüsü A.S.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Otomobilde bulunan A.S. hayatını kaybederken yanında bulunan A.E. yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.