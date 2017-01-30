Alınan bilgiye göre Ankara’dan Kayseri istikametine seyretmekte olan 19 UT 044 plakalı otomobil sürücüsü A.S.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Otomobilde bulunan A.S. hayatını kaybederken yanında bulunan A.E. yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kırşehir’de kaza, 1 kişi hayatını kaybetti
30.01.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’de sis ve buzlanma nedeni ile meydana gelen kaza da 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : kırşehir kaza,trafik kazası haberleri,
442526 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442526.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER