Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Özel İdaresi Geçitli Şefliği; 1 greyder ve 1 loderle Cevizdibi köyü Taşüstü mezrası yolunu açarken çığ düştü. Çığ altında kalan greyder operatörü Zeki Koç ve loder operatörü Hamit Altun, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Durumu öğrenen İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Cengiz Zeydan da hemen çığın yaşandığı bölgeye hareket etti. Çığ altında kurtulan iş makinesi operatörlerine ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Zeydan, iş makinelerini kurtarma çalışmalarını takip etti.

Ellerinde kürek bulunan yüzlerce bölge sakini de çığ altındaki iş makinelerinin üzerindeki kar yığınlarını temizleyerek çalışmalara destek verdi. Kar yığınları üzerinde tezek yakan köylüler hem kendileri hem de işçilerin ısınmasını sağladı. Yapılan 10 saatlik çalışma sonucunda çığ altında kalan iki iş makinesi de kurtarıldı.

Çığ altında sağ kurtulan operatör Altun, yaşadıklarını anlattı. Altun, “Karla mücadele çalışmalarını sürdürürken aniden çığ düştü. Kar aşağı inince çığ altında kaldığımızı bildik. Kurtulan greyderci arkadaşım çığ üzerinde yüz üstü gelerek kar yığınlarını temizleyerek beni camdan çıkartmayı başardı. Yani yarım saat bir saat çığ altında kaldık. Allah razı olsun, köylüler hepsi yardıma koştular” dedi.

Olaya tanıklık eden Arif Koç ise ekiplerin gelip yolu açmaya çalıştığını belirterek, “Ekiplerin çığ altında kaldığı haberini alır almaz hemen olay yerine hareket ettik. Sonra şantiye şefi geldi. Şükürler olsun iş makineleri operatörleri sağ kurtuldu” ifadelerini kullandı.