Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesi tünel girişinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada 3 araç birbirine girdi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 LH 544 plakalı otomobilin çarptığı 63 L 3457 plakalı motosikletin sürücüsü Halil K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan hafif ticari araç ise ters döndü. Kazada hafif yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da feci kaza, ölü ve yaralılar var
30.01.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesi tünel girişinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada 3 araç birbirine girdi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 LH 544 plakalı otomobilin çarptığı 63 L 3457 plakalı motosikletin sürücüsü Halil K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan hafif ticari araç ise ters döndü. Kazada hafif yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,trafik kazası haberleri,
442580 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442580.aspx
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