Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da, iki yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle iki bacağını kaybeden Emrullah Maksom (57), 20 yıldır tekerlekli sandalyede güvercin yemi satarak geçimini sağlıyor. Henüz iki yaşında iki bacağını da kaybeden Maksom, 33 yıl önce kendisi gibi engelli olan Meral Maksom (53) ile evlendikten sonra, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda ayakkabı boyayıp süs eşyası satarak yaşamını sürdürdü. Maksom burada çalıştığı sırada parka gelen güvercinleri, ekmek ve buğdayla beslemeye başladı.

Gün geçtikçe sayıları artan güvercinler, sürekli Maksom'un yakınlarına gelerek ondan yem beklemeye başladı. Güvercinler, bir süre sonra çevredekilerin de ilgisini çekti. Bazılarının "Sen yem getir. Biz de senden alıp güvercinlere yem atalım." tavsiyesinin ardından Maksom, parkta kuşlar için yem satmaya başladı.

"Kimseye el avuç açmadan alnımızın akıyla kazandık"

Yaklaşık 20 yıldır güvercin yemi satarak evine ekmek götüren Maksom, bu işi sayesinde 3 çocuğunu da üniversitede okuttu ve evlendirdi.

Emrullah Maksom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beslediği güvercinlerin sayısının her geçen gün artması üzerine vatandaşların istediğiyle bu işe başladığını söyledi.

Kendisinin o zamanlar böyle bir düşüncenin olmadığını anlatan Maksom, "Diğer işleri bıraktım, buğday getirip satmaya başladım. Allah bir tarafı kapatıp, bir tarafı açıyor. Güvercinlerim ile şu anda mutluyuz. Birbirimizden nasipleniyoruz. Evlendikten sonra 3 kızım oldu. 3'ünü de okuttum, biri hemşire, ikisi öğretmen oldu. Kimseye el avuç açmadan alnımızın akıyla kazandık." diye konuştu.