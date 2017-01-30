Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa, Ankara, Isparta, Konya, İstanbul ve Manisa'daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin sorgusu tamamlandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve terör örgütü liderinin verdiği talimata uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlendi

Emniyetteki sorgulamalarının ardından C.K., D.H., E.G., İ.Y., M.A., İ.H.K., M.A. ve Ş.K., "terör örgütüne üye olmak, örgüte finansal destek sağlamak" suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla ilgili 3 kişinin ise arandığı öğrenildi