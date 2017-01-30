Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 22 Ocak’ta saat 17.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma girerek kendisini banyodaki duşa kabinin demirine ayakkabı bağcığı asmak isteyen Ahmet D., ailesi tarafından fark edilerek bulunduğu yerden indirildikten sonra sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale ardından Ahmet D.’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ahmet D., hayati tehlikesi nedeniyle 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Dün gece yarısı fenalaşan Ahmet D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.’nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi. İşlemlerinin ardından Ahmet D.’nin cenazesi memleketi Osmaniye’de toprağa verileceği belirtildi.