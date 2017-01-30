Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, Pervari'de 20, Eruh'ta 8, Şirvan'da 20, Baykan'da 2 olmak üzere toplam 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Erten, tüm ekiplerin kırsalda kapanan köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirterek, "Havaların iyi gitmesi durumunda birkaç gün içinde kapanan tüm köy yollarını ulaşıma açacağız" dedi.