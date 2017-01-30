Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, Pervari'de 20, Eruh'ta 8, Şirvan'da 20, Baykan'da 2 olmak üzere toplam 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Erten, tüm ekiplerin kırsalda kapanan köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirterek, "Havaların iyi gitmesi durumunda birkaç gün içinde kapanan tüm köy yollarını ulaşıma açacağız" dedi.
Siirt'te 50 köy yolu ulaşıma kapalı
30.01.2017 - 13:59 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : SİİRT,kar,köy,
442642 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442642.aspx
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