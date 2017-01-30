Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sivrihisar-Yenidoğan karayolunda meydana geldi. Sivrihisar ilçesinden Yenidoğan mahallesi istikametine yol genişletme çalışması yapan E.D. yönetimindeki kar kürüme aracı, karşı istikametten gelen A.G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ç.ve T.Ü. yaralandı. Jandarma olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.