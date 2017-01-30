Kaza, Sivrihisar-Yenidoğan karayolunda meydana geldi. Sivrihisar ilçesinden Yenidoğan mahallesi istikametine yol genişletme çalışması yapan E.D. yönetimindeki kar kürüme aracı, karşı istikametten gelen A.G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ç.ve T.Ü. yaralandı. Jandarma olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
Kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
30.01.2017 - 16:25 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, kar küreme aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Etiketler : kaza,kar küreme aracı,
442682 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442682.aspx
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