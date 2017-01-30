Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakam Doğan, kısa süre önce yayımlanarak yürürlüğe giren 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile günü birlik ev ve daire kiralamaların yasaklandığını hatırlattı. Makamında Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat'ın yanı sıra Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Gaffar Aslan ve Vergi Denetim Müdürü Celil Eskici, ile toplantı yapan Kaymakam Doğan, şöyle dedi:



"KAYITLAR, ANLIK BİLDİRİLMEK ZORUNDA"



"678 sayılı KHK kapsamında, günübirlik ev kiralayanlara da kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Buna göre, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasına, 'bekar odaları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklendi. Bu düzenleme ile özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda. Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara mülki idare amirlerince 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca bu maddeye göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Bu tesisler, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri 2 ay içinde tamamlayacaklardır. Oluşturduğumuz komisyon bu kanun uygulanmasını ve denetimini sağlayacak."



Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat, 2016 yılında aldıkları etkin önlemler sayesinde ilçede fuhuş amacıyla günlük kiralanan ev veya daire sayısının büyük ölçüde azaltıldığını açıklamıştı. Avcılar'da oluşturulan komisyonların günlük kiralanan ev ve dairelerle ilgili ihbarları titizlikle değerlendirmeye devam edeceği vurgulandı.