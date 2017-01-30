Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat içeren gübre satışının geçici olarak durdurulmasının ardından bazı denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde amonyum nitrat içeren 832 ton nitratlı gübre yedi emine alındı. Karara aykırı davrandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında ise idari ve adli işlem uygulandı. Mardin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Nitratlı gübrelerin bitkisel üretimde yoğun kullanım döneminin yaklaşması nedeniyle bakanlığımızca alınan karar çerçevesinde çiftçilerimizin bu gübrelere olan ihtiyacını karşılamak amacıyla Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerin satışının tamamen serbest bırakıldı. Kalsiyum Amonyum Nitrat yüzde 26 can ve yüzde 21 can gübrelerinin kullanımı ise kontrollü bir şekilde satış ve sevkiyatına izin verilecektir. Bunun için gübre alacak çiftçimiz, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olma zorunluluğu getirilerek gübreyi ilçe müdürlüklerimiz personeli tarafından çiftçilerin sistemindeki arazi ve ürün durumu göz önünde bulundurarak e-reçete düzenleyerek bayiden gübre satın alabilecektir” denildi.