Bakan Tüfenkci’nin 84 yaşındaki annesi Ayşe Tüfenkci, uzun süredir tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastanesinde vefat etti. Akşam saatlerinde Ayşe Tüfenkci’nin durumunun ağırlaşması üzerine Bakan Tüfenkci’nin de acilen Malatya’ya geldiği öğrenildi.
Ayşe Tüfenkci’nin cenazesinin yarın öğlen namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Bakan Bülent Tüfenkci’nin annesi vefat etti
30.01.2017 - 23:07 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin annesi Ayşe Tüfenkci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bakan Tüfenkci’nin 84 yaşındaki annesi Ayşe Tüfenkci, uzun süredir tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastanesinde vefat etti. Akşam saatlerinde Ayşe Tüfenkci’nin durumunun ağırlaşması üzerine Bakan Tüfenkci’nin de acilen Malatya’ya geldiği öğrenildi.
Etiketler : bülent tüfenkçi,gümrük ve ticaret bakanı,
442748 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442748.aspx
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