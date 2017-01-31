İzmir'den Samsun'a giden Kamil Coşkun yönetimindeki 34 DY 1325 plakalı yolcu otobüsü, Güre rampalarında aynı yönde ilerleyen İsa Arbus'un kullandığı 03 V 5178 plakalı tıra arkadan çarptı. Otobüste bulunan muavin Süleyman Boz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.