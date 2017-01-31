İzmir'den Samsun'a giden Kamil Coşkun yönetimindeki 34 DY 1325 plakalı yolcu otobüsü, Güre rampalarında aynı yönde ilerleyen İsa Arbus'un kullandığı 03 V 5178 plakalı tıra arkadan çarptı. Otobüste bulunan muavin Süleyman Boz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü
31.01.2017 - 03:40 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Etiketler : uşan,uşak kaza,trafik kazası,
442786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442786.aspx
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