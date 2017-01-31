Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 17 yaşındaki Enes Buğra A., sosyal medya hesabı Instagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı 18 yaşındaki Ahmet Öğüt'ü 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli Enes Buğra A., olayın gerçekleştiği aynı sokakta bulunan evinde gözaltına alındı.

BIÇAĞI YANINDA GETİRDİ

Bir berber dükkanında kalfa olarak çalışan Enes Buğra A., sosyal medya hesabı Instagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı Ahmet Öğüt ile buluşup konuşmaya başladı. Konuşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Enes Buğra A., yanında getirdiği bıçakla Öğüt'ü vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Öğüt, yanında bulunan arkadaşının çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğüt'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Olaydan sonra çalışma başlatan Konya Emniyeti'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri şüpheli Enes Buğra A.'yı olayın gerçekleştiği sokak içerisinde bulunan evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Enes Buğra A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.