Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Efeler ilçesine bağlı Dağeymiri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın yüksek kesimlerinde bulunan Dayeymiri Mahallesi’nde yaşayan 6 kişilik aile, gece ısınmak için yaktıkları sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine anne baba ve dört çocukları ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.